(Agencia UNO) – El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó su permanencia por una temporada más en el Leeds United de Inglaterra, equipo recién ascendido a la Premier League inglesa.

Fue el propio ex seleccionador de Chile quien oficializó su continuidad en The Whites. “Todo está arreglado. Seguiré aquí la próxima temporada”, dijo.

“Como en toda negociación, no se hace nada hasta que se hace… He trabajado al 100 por ciento desde que terminaron las celebraciones”, apuntó el loco en declaraciones que reprodujo el portal Leeds Live.

El debut en la Premier para los Peacocks será el sábado 12 de septiembre visitando nada menos que al campeón actual, el Liverpool.

“Es muy especial enfrentar al Liverpool. Es un campeón justo. Tienen un estilo de juego consistente. Sin duda es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado y preocupado”, indicó a la prensa inglesa.

Para terminar, el técnico mundialista en Sudáfrica 2010 con la Roja señaló que “el club, los aficionados y los jugadores merecen estar jugando en la Premier League. Es la mejor liga del mundo y siempre requiere que estés al mejor nivel. Es difícil asimilar cómo se adaptarán a la Premier League los jugadores. Nos hemos preparado, pero tenemos que demostrarlo en el campo”.