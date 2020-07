VIDEO RELACIONADO – El Leeds de Bielsa sueña con Zlatan y Cavani (02:04)

Las celebraciones se desataron desde el fin de semana, cuando se confirmó que Leeds United volvería a la Premier League, pero aun quedaban partidos por delante. Y el último se vivió esta jornada, cuando derrotaron al Charlton Athletic.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa cerraron con broche de oro su ascenso a la división de honor al golear por 4-0 como locales en la última fecha de la Championship inglesa.

De esta manera, el rosarino pudo volver a levantar un trofeo de liga tras 22 años, cuando en 1998 se consagró campeón con Vélez Sarsfield del Torneo Clausura argentino.

Cabe recordar que el ex DT de la Selección Chilena y de Newell’s Old Boys ganó la medalla de oro de forma invicta con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero en una liga no veía la gloria desde hace más de dos décadas.

Volviendo a Yorkshire del Oeste, el conjunto inglés clausuró el torneo con los goles de Ben White (14′), Stuart Dallas (28′), Tyler Roberts (51′) y Jamie Shackleton (66′).

Tras esta temporada de ensueño en Elland Road, la dirigencia de Leeds le creció la ambición y sueñan en grande para su regreso a la Premier, tras caer a la segunda división en 2004.

De hecho, el dueño del club pretendería iniciar negociaciones con dos fuera de serie: Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani, aunque todo esto está recién en etapas iniciales y no son más que deseos del conjunto.

Eso sí, el mismo ex estrategia del Athletic Club debe terminar de afinar su contrato con el Leeds, ya que no está del todo asegurada su permanencia, aunque todo hace indicar que llegarán a buen puerto.