El delantero chileno-inglés, Ben Brereton Díaz, selló una de las mejores temporadas con el Blackburn Rovers, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas.

Con 22 goles en 37 partidos disputados, ‘Big Ben’ apareció como candidato al premio “jugador del año” en la Championship League.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra dio a conocer a los nominados este lunes, entre los que figura el ariete nacional.

De esta manera, Brereton pelea por el galardón con Dominic Solanke (Bournemouth), Andreas Weimann (Bristol City), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Harry Wilson (Fulham) y Billy Sharp (Sheffield United). El ganador será elegido por el público a través de una votación abierta del portal 90min.com.

🇨🇱 @benbreo has been nominated for the @PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Year Award!

🗳️ To vote, visit: https://t.co/hmNgdTYbdY#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/2zZMx3YYfp

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 23, 2022