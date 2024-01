Tras semanas de especulación, este viernes Ben Brereton fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Sheffield United de la Premier League.

El jugador anglo-chileno de 24 años fue enviado a préstamo sin opción de compra tras una temporada de muy poco protagonismo en el Villarreal español.

“Bienvenido, Ben. Brereton Díaz llega a préstamo desde Villarreal hasta el final de la temporada”, señalaron desde el necesitado elenco inglés en redes sociales.

Los llamados “Blazers” actualmente se encuentran en la última posición de la Premier League con apenas nueve puntos tras dos victorias, tres empates y 15 derrotas.

Chris Wilder, entrenador del Sheffield, señaló que “Ben era un jugador codiciado, así que estamos encantados de haberlo traído al club”, mientras que el jugador afirmó que “jugar en la Premier League es algo con lo que sueñas cuando eres joven, así que es genial para mí”.

Welcome, Ben. 🇨🇱

Ben Brereton Díaz signs on loan from Villarreal CF until the end of the season.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 5, 2024