En entrevista con Pelota Parada de TNT Sports, Ben Brereton causó revuelo al confesar que por su historia familiar, es hincha de Colo Colo.

“Mi mamá apoya a Colo Colo. Si mi mamá los apoya, yo también apoyo a Colo Colo”, expresó. Consultado sobre si tiene una camiseta del Cacique, el ariete del Blackburn Rovers dijo que no. “No. Mi mamá no es tan futbolizada, pero el equipo al que apoya mi familia es Colo Colo. Necesito una camiseta de Colo Colo”.

Los hinchas del Cacique deliraron con la revelación del 22 de La Roja e hicieron un llamado al club para mandarle una camiseta del equipo, por lo que anunciaron que mandaran dos ejemplares hasta Juan Pinto Durán.

Por otra parte, el también delantero del Blackburn Rovers, reveló que está en clases intensivas de español para poder cantar el himno nacional, de cara a la fecha doble en las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Estoy aprendiendo el himno chileno, pero lo cantaré cuando me lo aprenda de memoria para poder sentirlo”, dijo, agregando que “estoy aprendiendo español, tengo tres clases por semana. Estoy aprendiendo con mi novia y mi profesor”.

Finalmente, el jugador chileno-inglés también reveló que nunca dudo de jugar por Chile. “No lo dudé, Chile tiene un gran equipo, con grandes jugadores, fue una decisión sencilla jugar para Chile”, expresó.

“Mi mamá me dijo que estaba feliz, que tenía que aprender el idioma. Me dijo que me iban a llamar el gringo, me lo advirtió. Me ha enseñado algunas palabras para poder comunicarme”, cerró.