Durante la tarde, después de una emocionante actuación de Ben Brereton en la victoria del Blackburn Rovers sobre el Millwall, el chileno confirmó su partida del equipo de Lancashire.

“Todo lo que realmente puedo decir es que lo he pasado muy bien en Blackburn Rovers y desafortunadamente no estaré allí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora”, señaló el delantero.

El chileno-inglés llegó al club en 2018 procedente del Nottingham Forest, y marcó 47 goles en 177 partidos con el Blackburn Rovers.

“Ha sido un gran momento aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo ha terminado“, concluyó.

Por otro lado, según información entregada por el periodista deportivo Fabrizio Romano, especializado en fichajes del mundo del fútbol, se confirmó la llegada del chileno al equipo del Villarreal con un contrato de cuatro años como agente libre.

🇨🇱 @benbreo has admitted that his second-half brace were his last goals in #Rovers colours, with the Chilean international confirming he will leave the club this summer.

RoversTV will bring supporters an exclusive and extended interview with Ben over the coming days.

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 8, 2023