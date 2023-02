Medios españoles han reportado que el Fútbol Club Barcelona pagó durante más de 17 años por unos supuestos informes técnicos a una empresa propiedad del expresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Según reporta El País este jueves, el acuerdo consideraba un documento escrito y un vídeo en DVD en los que se analizaba el perfil y el comportamiento en cancha del árbitro que iba a dirigir el próximo encuentro.

De acuerdo a fuentes judiciales del medio español, la empresa entregaba un sobre con la información en las oficinas del club cada vez que el Barça iba a jugar un partido de Liga o de Copa del Rey.

La información se conoce luego de que la Cadena Ser avanzara este martes la investigación abierta por la Fiscalía de Barcelona contra la sociedad DASNIL 95, a raíz de una serie de irregularidades tributarias detectadas por la Agencia Tributaria entre 2016 y 2018.

El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dijo en conversación con El Mundo que “la primera factura que consta en el club es del año 2001, con Joan Gaspart de presidente. Me dijeron que no hay facturas anteriores a 2001. No había por qué guardarlas. Pero me han dicho que esto viene de la época de la presidencia de Josep Luis Núñez”.

Gaspart, vicepresidente de Núñez durante 22 años (1978-2000), aseguró que desconoce el asunto: “No tengo conocimiento en absoluto de que se hiciera algo incorrecto ni en mi época ni en la anterior. Sí, se encargaban informes sobre jugadores. Lo que no sé a qué empresa y quién era el dueño. El Barça, el Madrid y todos los equipos del mundo los piden. Pero niego rotundamente que se haya intentado coaccionar nunca a un árbitro. Y si lo hubiéramos hecho, habríamos sido campeones de Liga eternamente”.

Bartomeu y otros ex ejecutivos del Barcelona han prestado declaración ante Fiscalía. También lo hizo Enríquez Negreira, que consta como administrador único de la empresa entre 2004 y 2019. Si bien se facilitaron informes técnicos, declararon que estos se comunicaban verbalmente, algo que niega el propio Bartomeu: “Afirmaron que les pagaron ‘por no hacer nada’. No sé por qué. Y esos informes seguro que están en el club. O, si no, en Fiscalía”.