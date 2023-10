(CNN en Español) — El Manchester City de Inglaterra ganó este lunes el premio al Equipo del Año durante la gala del Balón de Oro 2023.

Este es el segundo año consecutivo que el City gana este reconocimiento.

En la temporada 2022/2023, el Manchester City, así como el Barcelona en la categoría femenina, ganó la liga doméstica y la Champions League.

Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!

Congrats, @ManCity 💙#clubdelannee #ballondor pic.twitter.com/1cTu15YSUn

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023