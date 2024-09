Adiós al ATP de Beijing en primera ronda: Nicolás Jarry cae ante Jannik Sinner, actual número uno del mundo

(EFE) – El italiano Jannik Sinner, vigente campeón y número uno del ranking mundial, venció este jueves a Nicolás Jarry por 4-6, 6-3 y 6-1 en la primera ronda del Abierto de China ATP 500, tras un partido de una hora y 55 minutos disputado en la pista central Diamond.

Sinner, de 23 años, inició su defensa del título en el complejo pekinés con dificultades, cediendo el primer set ante un Jarry sólido en su servicio y que supo aprovechar las oportunidades para adelantarse en el marcador.

El chileno, número 28 del mundo, hizo valer su potente saque con 12 ‘aces’ y se llevó la primera manga por 4-6.

En el segundo set, el italiano mejoró su rendimiento con el segundo servicio y, gracias a su brillante juego, logró igualar el partido con un 6-3.

Sinner se mostró dominante en los intercambios y aprovechó las debilidades de Jarry al resto para asegurar su ventaja.

El último parcial fue un monólogo de Sinner, que se adueñó del encuentro con un contundente 6-1.

La gran efectividad de su devolución fue clave para desarmar el saque de Jarry y sellar su pase a la siguiente ronda.

El italiano, que ya se había enfrentado una vez con Jarry en el circuito (con victoria para el chileno en 2019), espera ahora al ganador del duelo entre el ruso Roman Safiullin y el suizo Stan Wawrinka.

Además de Sinner, otras de las principales cabezas de serie en el torneo son Carlos Alcaraz (n.3 del mundo), Daniil Medvedev (n.5) y Andrey Rublev (n.6).

