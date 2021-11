Este jueves el Aston Villa anunció la contratación de Steven Gerrard como nuevo técnico.

El club inglés había destituido a su anterior entrenador, Dean Smith, el pasado lunes por la mala racha que atraviesan en la Premier League, donde han perdido sus últimos cinco partidos.

El conjunto londinense apostó por el reconocido ex mediocampista inglés, que ha decidido aceptar esta oferta y poner fin a su etapa en el Glasgow Rangers, su primer gran club y al que hizo el año pasado campeón de Escocia.

“Gerrard, de 41 años, ha atraído a muchos admiradores de este juego por su trabajo para transformar la suerte del Glasgow Ranges, implementando al mismo tiempo un estilo de fútbol atractivo y ofensivo“, afirmaron desde el Aston Villa.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021