Este jueves comenzó oficialmente el Astara Chile Classic, el torneo de golf considerado como el más importante del país, y que forma parte del Korn Ferry Tour. La competencia se llevó a cabo en el Prince of Wales Country Club.

El chileno Tomás Gana, que viene de ganar en La Serena, vivió su primer torneo como profesional y alcanzó los 72 impactos durante esta jornada.

“Fue una ronda muy pareja, obviamente estaba nervioso, es mi primer Korn Ferry, hace tiempo que no jugaba un torneo grande con jugadores internacionales. (…) Le pegué muy bien a la pelota, no pudieron entrar unos pater claves que sentí que pudieron haber entrado y yo creo que podría haber terminado, dos o tres menos, pero al mismo tiempo igual feliz porque en algún momento me puse dos sobre par”, dijo a CNN Chile Golf.

Asimismo, destacó que está viendo frutos de los entrenamientos, luego del desempeño que tuvo durante noviembre y octubre que: “Estuve jugando muy mal en noviembre, octubre, así que están viéndose los frutos del trabajo que estoy haciendo con mi coach, los cambios de swim, como estoy rodando el pater. Gané mi primer torneo en La Serena muy bien, jugué muy bien la semana pasada también, así que mi juego está trending“.

Mañana viernes 8 de marzo, y en el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, la entrada es completamente gratuita para todas aquellas que quieran ver el torneo.