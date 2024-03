Tras un fin de semana irregular para los nacionales, Cristóbal del Solar se posicionó como el mejor chileno en el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.

El oriundo de Viña del Mar destacó tras lograr una tarjeta de -10 golpes, quedando en el T32 de la competencia. Esto luego de anotar 5 birdies y 2 bogeys en la jornada final.

“Los fans fueron increíbles, la cancha estuvo muy buena, la vibra toda la semana estuvo increíble. Todos los días disfruté un poco, e hice lo mejor posible”, señaló.

Felipe Aguilar, en tanto, logró quedar en el T57 de la competencia, cerrando con una tarjeta de -6 golpes.

“Hoy terminó un poco triste la semana porque no jugué el golf que quería. Obviamente, quería terminar con una muy buena ronda, pero terminé uno sobre par. Pero que quedo conforme porque la pelee, hice todo lo que pude hacer y a veces el golf trae estos días difíciles”, destacó Aguilar.

Finalmente, Gabriel Morgan-Birke finalizó en el T67 con un total de -1 en la tarjeta. Si bien anotó 3 birdies este domingo, también marcó 4 bogeys y 1 doble bogey durante el último día del campeonato.

Tras su participación en el Astara Chile Classic, Morgan-Bike subrayó que “viendo hacia atrás, obviamente estoy contento por pasar el corte. De todas formas no mostré mi juego ninguno de los cuatro días. Estos días fueron más difíciles, no anduvo muy bien mi juego en el green y por eso no tuve vueltas tan buenas”.

Revisa acá la participación de los chilenos en el Astara Chile Classic presentado por Scotiabank.