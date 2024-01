El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo ha generado grandes expectativas tanto entre los hinchas del Cacique como en el propio jugador.

Durante la conferencia de prensa de presentación de la nueva camiseta del club, el “King” comentó que se siente emocionado por su debut en el Estadio Monumental.

Vidal, quien volvió al club tras pasar cerca de 17 años jugando en el extranjero, afirmó: “Estos días han sido maravillosos, un sueño; nunca pensé que sería así, pero gracias a Dios he recibido mucho cariño”.

Además, expresó su felicidad por mantenerse activo diariamente: “Me gusta entrenar con Colo Colo, esperamos que sea un buen año y terminarlo bien“, señaló.

“Mañana se viene un día muy especial para mí, de verdad estoy muy nervioso, ojalá que salga todo bien y la gente pueda disfrutarlo”, añadió a tan solo horas de su presentación oficial por el club.

Asimismo, comparó esta experiencia con su tiempo en el extranjero, destacando la diferencia de estar ahora en su país: “Era fuera de mi país, ahora estoy aquí. Muy pocos reciben el cariño cuando vuelven, y la gente me ha hecho sentir que me ha seguido toda mi carrera; lo que he logrado no es fácil”.

Por otro lado, manifestó su deseo de que su regreso sirva de inspiración para muchos jugadores juveniles.

“Espero que salgan muchos más jugadores y que experimenten esto al regresar, que lo hagan bien. Agradezco el cariño, no solo de los colocolinos sino de todo el mundo del fútbol“.