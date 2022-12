Arturo Vidal reveló sus próximos objetivos junto a la Roja y manifestó su deseo de dirigir la selección una vez que su carrera en el campo de juego culmine.

En conversación con PrensaFútbol, el centrocampista sostuvo que espera ser parte del próximo mundial. “Lo más importante ahora es cuidarse (…). Me siento muy bien, tengo 35 años y un contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica. Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo“.

Respecto a su posible retiro de la selección, afirmó que “la historia (en Instagram) fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes, pese a que se está probando”.

“Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue; luego de dos años todos se olvidaron. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento, para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección“, agregó.

Nuevos rumbos

El ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán también anunció sus ganas de convertirse en el director técnico de la Selección Chilena.

“Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección para poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, explicó.