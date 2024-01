La noche del lunes, las redes de Colo Colo iniciaron las transmisiones que cubrieron el regreso del ilustre volante que vestirá la dorsal 23 en Macul por el próximo año.

En la tarde, el Club Social y Deportivo de Colo Colo había confirmado oficialmente la incorporación de Arturo Vidal al plantel, luego de completar con éxito los exámenes médicos.

De regreso en el Monumental

Por medio de una improvisada ceremonia, Vidal recorrió el túnel de camino a la cancha, como lo hizo muchas veces en el pasado, pero esta vez sin público.

El mediocampista se reencontró con un pasto que tocó por última vez como uno de los blancos en 2007. Ahí se sentó en un sillón y sostuvo una entrevista con la prensa del club: “Estoy cumpliendo un sueño, costó, después de muchos años fuera del país, cumplir muchos sueños. Quiero ganar grandes cosas con Colo Colo, hacer cosas importantes como todas las que hice afuera en el extranjero”.

El volante expresó que vuelve a Colo Colo con más edad, “pero con los mismos sueños. En todos lados siempre puse a Colo Colo por delante, cómo es la gente, cómo uno vive el fútbol acá. Siempre dejé presente lo que era este equipo”

También aseguró que regresa en buenas condiciones físicas, que no viene a retirarse y que su objetivo es ganarlo todo en Chile y Sudamérica.

“Quiero dejar mi nombre bien puesto”

Vidal confesó que se fue muy joven a Bayer Leverkusen en 2007 y que no pudo destacar en el equipo albo, como sí lo hizo en otros equipos. Logró tres títulos, pero “no siendo importante ni haciendo tantos goles”.

“Quiero dejar mi nombre bien puesto. Esta era mi revancha, como un hombre maduro, que le ganó a la vida, a todo lo que se le puso por delante”, aclaró.

“Seré el que entrenará más fuerte, para que el resto entrene aún más”

El ex Juventus también destacó: “Quiero a volver a poner a Colo Colo entre los tres mejores equipos de Sudamérica. Todo este tiempo he visto mucho talento de Colo Colo, estando acá será diferente. Los más jóvenes deben entrenar el doble, la exigencia es alta. Tienen talento, pero falta el trabajo. Con ese esfuerzo se puede llegar, como lo he hecho yo”.

En esa línea, encargó un par de tareas a sus compañeros: “Yo soy el que va a entrenar más fuerte, más que ellos y eso no puede ser. Entonces ellos tienen que hacerlo más fuerte”.

“Máxima humildad”

“Todos me pedirán ser un referente, pero siempre llego con la máxima humildad. Tengo que tratar de ganar con esfuerzo en cada partido. Trataré de ayudar quien más lo necesite”, manifestó.

En ese punto, insistió que “con Colo Colo uno siempre tiene que mirar a ganador. Quiero ser campeón, clasificar y pelear la Libertadores; eso es lo que necesita el equipo y el fútbol chileno. Necesito que la gente me quiera por lo que haga con la camiseta de Colo Colo no por lo que hice antes”.

