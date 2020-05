VIDEO RELACIONADO – Ministra del Deporte invita a hacer deporte con clases online (05:51)

El seleccionado argentino, Santiago Ascacíbar, sorprendió al reconocer que idolatra a los chilenos Arturo Vidal y Charles Aránguiz, de quienes guarda sus camisetas en un museo personal.

El volante de Hertha Berlin aseguró que no suele solicitar intercambio de indumentaria a jugadores rivales, pero que cuando enfrentó al King Arturo no pudo resistirse.

“La verdad que no soy de cambiar muchas. Tuve ganas de cambiarle a tres o cuatro jugadores que son estrellas, pero no me animé pedírselas”, afirmó en entrevista con TNT Sports.

Y luego admitió: “Sí me animé a pedírsela a Arturo Vidal, que bueno, para mí es un ídolo, y esa camiseta sí la pondría en mi museo”.

“Igual la de Aránguiz, que la tengo también acá en casa”, reveló el volante defensivo de 23 años, quien es un admirador de la selección chilena.