(CNN Español) – A Argentina no le alcanzó para ganarle a Suecia y quedó eliminado de la Copa Mundial Femenina tras caer 0-2 en el último partido de la fase de grupos este miércoles, disputado en el estadio Walkato en Hamilton, Nueva Zelandia.

Las argentinas quedaron en el último lugar del Grupo G con apenas un punto, tras perder dos partidos y obtener un empate ante Sudáfrica.

Argentina buscaba su primer triunfo mundialista de la historia y lograr avanzar en la Copa Mundo, pero la superioridad futbolística que exhibieron las europeas las dejaron por fuera.

El partido de este miércoles vio alguna que otra opción de ataque para ambos equipos, con solo cinco disparos en total entre ambos conjuntos en el primer tiempo, que acabó con el marcador en blanco.

Sin embargo, cuando las sudamericanas apretaban buscando el gol de la clasificación (en ese momento Italia y Sudáfrica igualaban), Suecia golpeó en el minuto 66 a través de Rebecka Blomqvist luego de que Sofia Jakobsson encontrara un espacio en la banda derecha y pusiera un brillante centro para el cabezazo de la delantera.

Más adelante, cuando ya el partido estaba casi asegurado para la escuadra sueca, la defensa argentina Julieta Chávez cometió una falta en el área chica que le valió el penal de la victoria a Suecia con un gol de Elin Rubensson.

Así, Argentina termina su participación en el Mundial Femenino con apenas un empate en tres encuentros, dos goles a favor y cinco en contra.

Con su triunfo ante Argentina, Suecia, una de las favoritas a ganar el Mundial Femenino, se enfrentará en octavos de final a Estados Unidos, que sorpresivamente quedó segundo en su grupo detrás de Japón.

Será el séptimo enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones y el primero en la fase eliminatoria, según la FIFA.

Estados Unidos ganó cuatro de los seis encuentros anteriores en la Copa Mundial, pero Suecia se impuso en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en julio de 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio (3-0 en la fase de grupos).

En el otro encuentro del Grupo G, Sudáfrica dio el golpe al derrotar a Italia por 3 a 2 y quedarse con el segundo lugar y la clasificación a octavos de final.

Italia abrió el marcador este miércoles con la delantera Arianna Caruso que no desperdició la primera oportunidad de gol y puso el balón en la parte inferior izquierda de la portería para darle una temprana victoria a Las Azorre en el minuto 11 del juego.

Un autogol marcaría el empate del partido cuando Benedetta Orsi, le dio un regalo a las sudafricanas al pensar que le estaba pasando la pelota a su guardameta, pero inadvertidamente puso el balón en su propia cancha, marcando el empate del partido 1-1 a los 32 minutos de juego.

Para el segundo tiempo, Sudáfrica propuso un partido mucho más fuerte que su rival, adelantándose en oleadas de ataques mientras buscaba su segundo gol del partido. La capitana Thembi Kgatlana protagonizó gran parte de las mejores jugadas ofensivas del equipo, mientras la defensa italiana luchaba por contener su creatividad en el regate.

Las africanas se pusieron en ventaja en el minuto 67 con una asistencia de Kgatlana a Hildah Magaia, que remató a la red para dar la ventaja 2-1.

Siete minutos después, Italia logró empatar el encuentro con otro gol de Ariana Carusso, que convirtió tras un saque de esquina y un pase de Cristiana Girelli. Tras una larga comprobación del fuera de juego por parte del VAR, se concedió el gol y el puntaje parcial quedaba 2-2 y la clasificación para las europeas, ya que, en el otro encuentro, Argentina perdía ante Suecia.

Si bien Italia dispuso de una magnífica ocasión para ganar el partido, el disparo a bocajarro de Cristiana Girelli fue atajado por la portera sudafricana Kaylin Swart que despejó el balón.

Instantes después, Sudáfrica estuvo a punto de conseguir su segundo gol fortuito del partido, cuando Francesca Durante estuvo a punto de caer en su propia portería con el balón en las manos.

Pero la magia de Thembi Kgatlana llegó en el minuto 90+2 con un gol asistido por Magaia para desatar la locura en Sudáfrica, con un triunfo histórico y el pase a octavos de final, la primera vez en la historia en un torneo femenino.

Ahora, Sudáfrica será rival de Países Bajos en los octavos de final.

What a moment for @Banyana_Banyana 🇿🇦

A first-ever #FIFAWWC win secures them a place in the knockout stages for the first time 👏 pic.twitter.com/J3kp4QrfI3

— FIFA (@FIFAcom) August 2, 2023