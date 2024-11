Mosa celebra fallo del Tribunal de Disciplina: “Se hizo justicia y significa que se puede volver a creer en las instituciones”

El presidente de Colo Colo valoró positivamente el fallo que absolvió al club y destacó la importancia de la justicia deportiva, haciendo un llamado a que situaciones como esta no empañen el fútbol chileno.

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, valoró positivamente la resolución emitida esta mañana por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que absolvió a su club en la denuncia presentada por Universidad de Chile.

¿De qué trataba la denuncia?

Universidad de Chile había acusado a Colo Colo de un presunto incumplimiento de sanción por parte del entrenador Jorge Almirón, quien, suspendido por la ANFP, habría interferido en diferentes decisiones durante el partido contra Huachipato.

La U alegaba una intervención indebida del técnico, lo cual, de ser comprobado, habría significado sanciones para el equipo albo. Sin embargo, el Tribunal desestimó la denuncia por falta de pruebas concluyentes.

Reacción de Mosa

En conversación con Radio Cooperativa, Mosa expresó su satisfacción con la decisión, calificándola como un paso positivo para la justicia deportiva.

“Estoy contento, se hizo justicia, y se puede volver a creer en las instituciones. Lo más importante es que se hizo justicia“, afirmó.

Consultado sobre si tenía algún mensaje para Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, Mosa evitó entrar en polémicas.

“Yo no soy quién para dejarle ningún mensaje, pero sí decir que este tipo de cosas ojalá no tengan tanta importancia. Lo principal es que no se ensucie el juego y que los puntos se ganen en la cancha“, señaló, enfatizando la importancia de mantener la competencia deportiva limpia y justa.