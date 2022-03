La ANFP oficializó este martes la programación de los partidos de la segunda fase de la Copa Chile 2022, donde destaca el clásico penquista entre Fernández Vial y Deportes Concepción, que se jugará este sábado 26 de marzo.

El equipo que avance a la siguiente fase se decidirá a partido único, y en la tercera ronda, se empezarán a jugar partidos de ida y vuelta.

Revisa a continuación la programación de la segunda ronda de la Copa Chile:

Sábado 26 de marzo:

17:00 – Deportes Concepción vs. Fernández Vial, estadio Ester Roa.

20:00 – La Higuera vs. Santiago Wanderers, estadio Nicolás Chahuán.

Domingo 27 de marzo:

17:00 – General Velásquez vs. Deportes Santa Cruz, estadio Municipal Augusto Rodríguez.

17:00 – Deportes Iberia vs. Deportes Temuco, estadio Municipal de Los Ángeles.

17:00 – Provincial Ranco vs. Deportes Puerto Montt, estadio Carlos Vogel.

17:30 – San Bernardo vs. Magallanes, estadio Municipal de San Bernardo.

17:30 – San Antonio Unido vs. San Luis, estadio Municipal Manuel Rojas del Río.

17:30 – Rodelindo Román vs. Deportes Melipilla, estadio Municipal de Barnechea.

18:00 – Cobreloa vs. Deportes Iquique, estadio Zorros del Desierto.

18:00 – Independiente de Cauquenes vs. Rangers, estadio Fiscal de Talca.

18:00 – Lautaro de Buin vs. Santiago Morning, estadio El Teniente.

18:00 – Provincial Ovalle vs. Deportes Copiapó, estadio Diaguita.

18:30 – Colo Colito vs. Universidad de Concepción, estadio Ester Roa.

21:00 – Trasandino vs. Unión San Felipe, estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Lunes 28 de marzo:

18:00 – Real San Joaquín vs. A.C. Barnechea, estadio Elías Figueroa.

18:00 – Deportes Limache vs. Deportes Recoleta, estadio Bicentenario Lucio Fariña.