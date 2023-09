La selección chilena viaja este jueves a las 16:30 a Montevideo para enfrentarse a Uruguay por una nueva fecha de las Clasificatorias del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y el gran ausente sería el delantero chileno Alexis Sánchez, quien no habría llegado en las mejores condiciones desde Italia.

Esta decisión la habría tomado el DT de la Roja, Eduardo Berizzo, debido a que el delantero tendría problemas físicos después de estar tres meses sin actividad competitiva desde su salida del Olympique de Marsella.

“Alexis ha sido sometido a exámenes médicos en relación con su fichaje y queremos ser cautelosos en cuanto a su situación física”, explicó Berizzo en conferencia de prensa.

“Estamos evaluando su salud y su estado físico, minuciosamente. Resolveremos si se integra el partido del viernes o si mantendremos la esperanza de contar con él para el partido del martes”, agregó.

Chile jugará contra la selección charrúa a las 20:00 horas de este viernes, y no solo Sánchez no figuraría en el posible once titular, sino que otro gran ausente sería Arturo Vidal quien había salido lesionado en su partido contra el Fluminense por la fecha 21 del Brasileirao.

Posible alineación para enfrentar a Uruguay:

Brayan Cortez.

Nayel Mehssatou.

Guillermo Maripán.

Gary Medel.

Gabriel Suazo.

Marcelino Núñez.

Erick Pulgar.

Charles Aránguiz.

Diego Valdés.

Ben Brereton Díaz.

Alexander Aravena.