Este viernes, el tenista chileno Alejandro Tabilo logró una de las victorias más destacadas de su carrera al imponerse al japonés Taro Daniel (74°). Tabilo, actualmente en el puesto 82°, se consagró campeón del ATP 250 de Auckland.

Tabilo ingresó a la cancha central en suelo australiano con confianza. Desde el inicio del partido, impuso sus condiciones y dominó completamente en el primer set, cerrándolo con un marcador de 6-2.

En el segundo set, la competencia se volvió más equilibrada. Daniel elevó su nivel de juego, y cada punto se convirtió en una intensa batalla.

No obstante, cuando Tabilo tenía una ventaja de 6-5, logró el quiebre crucial que le aseguró la coronación como campeón.

Tras un magnífico partido, el chileno consiguió su primer título ATP en su carrera.

Welcome to the Alejandro Tabilo show 🤩@ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/1e6k3HVYnC

— ATP Tour (@atptour) January 13, 2024