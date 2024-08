Alejandro Tabilo es invitado a la Laver Cup organizada por Roger Federer: ¿En qué consiste el torneo?

El tenista chileno Alejandro Tabilo fue anunciado este lunes como uno de los deportistas que participará en la próxima edición de la Laver Cup.

Desde la cuenta en X -antes conocida como Twitter- del torneo, se señaló que “Alejandro Tabilo hará su debut en la Laver Cup con el equipo del Resto del Mundo en la séptima edición de la Laver Cup”.

Dicho torneo se realizará en Berlín, Alemania, entre el 20 y el 22 de septiembre próximos.

Alejandro Tabilo will make his Laver Cup debut with Team World at the seventh edition of Laver Cup at Uber Arena from September 20-22, 2024. https://t.co/3upBrHUa8i pic.twitter.com/cRILMEpjWs

