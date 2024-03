Alejandro Tabilo se impuso en sets corridos sobre su amigo y rival, Tomás Barrios, en un emocionante encuentro que fue marcado por un atípico evento que paralizó momentáneamente el juego: el celular del “Jano” comenzó a sonar justo antes de un importante punto.

El hecho ocurrió en un momento clave y de mucha tensión del segundo set.

El marcador indicaba 5-5 y Barrios se preparaba para sacar estando 0-30, cuando de pronto un teléfono celular comenzó a sonar.

La situación desató la molestia del público presente que, presumiblemente, pensó que se trataba de un fanático irrespetuoso que no puso su celular en silencio.

De pronto, los abucheos se tornaron en risas cuando el mismísimo Tabilo, de entre todos los presentes, corrió hacia su banquillo para silenciar su celular.

El ridículo de la situación rápidamente se viralizó en redes e incluso fue replicado por la cuenta oficial del circuito ATP, que bromeó diciendo: “Perdón, Alejandro Tabilo no está disponible en este momento”.

Sorry, Alejandro Tabilo can't come to the phone right now 📵@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/68MQO6Oncj

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2024