La mediocampista española Aitana Bonmatí ganó este lunes el Balón de Oro 2023 en la categoría femenina.

Bonmatí fue reconocida con este galardón luego de sus increíbles participaciones en el Barcelona y la selección de España, equipos a los que ayudó a llegar a los títulos de la Champions League y el Mundial femenino 2023.

Con el premio conseguido por Bonmatí, sigue el dominio de las futbolistas españolas en el Balón de Oro, pues en 2021 y 2021 la ganadora fue Alexia Putellas.

AITANA BONMATI IS THE 2023 WOMEN’S BALLON D’OR! #ballondor pic.twitter.com/LZnFvHpOjV

Con el reconocimiento de la española Aitana Bonmatí como la ganadora del Balón de Oro 2023, ahora conocemos a las 10 jugadoras que quedaron en el top 10 del mundo.

Destaca el el ránking la única sudamericana: Linda Caicedo, la joven estrella colombiana de 18 años.

Here is the full 2023 Women's Ballon d'Or ranking ⬇️#ballondor pic.twitter.com/VhsQaj91ib

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023