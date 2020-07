La tarde de este martes Agustín Orión conversó con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, donde entregó detalles de los hechos que lo llevaron hacia su salida de Colo Colo.

“Yo estoy fuera del país y puedo hablar ya, porque creo que no va a hacer daño como si uno fuera partícipe directo (…) sólo digo lo que sucedió. No me siento vigilante, le dije todo a la cara”, comenzó diciendo.

El portero era el titular y pieza fundamental del equipo. Su contrato terminaba en diciembre del 2019, pero, según su versión, hubo situaciones que adelantaron su salida.

Tras la llegada de Mario Salas, el guardameta dijo que “hablé con el técnico y me dijo un montón de cuestiones en larguísimas tres o cuatro charlas, de horas. Cuando tengo la lesión, le propongo ceder mi cupo de extranjero para que puedan utilizarlo, no sabía cuánto iba a demorar en volver. La respuesta fue que no, que me esperaban para recuperarme y que iba a estar a disposición para pelear un puesto, como lo hice siempre en mi vida. A mí en mi carrera me sucedió que un técnico me dijera que iba a jugar, mi carrera se forjó raspándome los codos. Viví por y para Colo Colo. Yo hago todo para que mi equipo gane, a veces es odioso, sí”.

“Me lesiono y no tuve ninguna charla más (con Mario Salas). Siempre fueron con Marcelo Espina, los kinesiólogos y el médico. Cuando llego al reintegro deportivo, yo le voy a decir al técnico que me gustaría hablar con él”, agregó.

Fue cuando volvió a hablar con el ahora DT de Alianza de Lima, cuando vino el principal problema. “Charlo con él y él me dice algo que para mí fue el detonante. Usó una palabra que para mí es ‘hacé lo que quieras’. Me dijo ‘si hay un imponderable’. Que iba a jugar ‘si había un imponderable’. ¿Qué te está diciendo? Por ahí yo lo interpreto mal. No me están diciendo que puedo pelear un puesto, sino que la única manera que vuelva es si hay ‘un imponderable’. ¿Les parece que un jugador de mi trayectoria puede ni siquiera pelear un puesto en Colo Colo? Creo que me invitaron a tomar la decisión que tomé”, aseguró.

Orión señaló que “levanté la mano, fui con Mosa, fui con Espina. Les dije que iban a pagar un sueldo alto, entre comillas porque arreglé por un 40 por ciento menos, que iban a tener un jugador grande sin jugar y que lo mejor era interrumpir el contrato, que yo me iba a la casa y Colo Colo seguía adelante”.

“No quiero decir si está bien o está mal. Cada uno actúa como cree, yo actué bajo mis principios. Me recontra dolió, por eso fueron mis lágrimas”, cerró.

Por el momento, el ex portero de Boca se encuentra sin club y debido a su edad, no descarta retirarse. “Lo he analizado desde hace mucho tiempo. Se hace mucho más difícil y es la realidad, no tengo representante desde que llegué a Colo Colo. Soy medio especial en algunos temas, necesito cosas que son algo difíciles según lo que pretendo. Es una posibilidad retirarme, sin ninguna duda”, indicó.