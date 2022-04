(CNN en Español) – Freddy Rincón es leyenda. El ex jugador de fútbol colombiano marcó uno de los goles más importantes de la selección y su muerte, anunciada la madrugada de este jueves, dejó una ola de luto en el país que lo recuerda celebrando sus goles y sus triunfos.

Rincón, de 55 años, murió en Cali, Colombia, luego de tres días hospitalizado. El ex futbolista sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada de este lunes, que lo dejó en grave estado de salud y posteriormente causó su muerte.

Así fue el accidente de Freddy Rincón

En la madrugada del 11 de abril, el vehículo en el que se movilizaba Rincón chocó contra un autobús del sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO). En un video de una cámara de seguridad de un edificio aledaño se ve cómo en la intersección de calle quinta con carrera 34 de Cali los automotores chocan, arrastrando una cuadra más adelante el vehículo particular en el que iba el ex futbolista junto a otras tres personas. Rincón no conducía el vehículo, según las autoridades.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó a medios locales este lunes que el vehículo en el que Rincón viajaba como pasajero no respetó la luz roja de un semáforo y se impactó con un autobús alimentador del MIO.

“Desde una de las cámaras de seguridad de uno de los edificios vecinos se aprecia el impacto, se aprecia la posible imprudencia por parte del conductor, la colisión es muy fuerte”, indicó Ospina. “La camioneta, todas las evidencias nos demuestran que cruzó el semáforo en rojo… también venían rápido y por eso esta colisión de esta magnitud”, agregó.

Al conductor del autobús y a dos acompañantes del ex jugador se les realizó una prueba de alcoholemia y no mostraban evidencias de alcohol. A Freddy Rincón, por su estado de salud, no se le ha realizado una prueba, según el alcalde. Por el momento se desconoce si una cuarta persona iba en el automóvil donde viajaba el ex futbolista.

Freddy Rincón quedó en una condición “profundamente crítica”

Tras el accidente, Rincón fue trasladado a la Clínica Imbanaco en Cali, que desde el lunes informó constantemente sobre su estado de salud. Fue operado por un trauma craneoencefálico severo, según un comunicado de la clínica, y luego trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde permaneció los últimos tres días.

“La condición de salud de Freddy Eusebio sigue siendo profundamente crítica”, había dicho horas antes de la muerte del ex futbolista el Dr. Laureano Quintero Barrera, director médico de la Clínica Imbanaco. Según Quintero Barrera y los partes de salud que emitió la Clínica en los últimos días la evolución de Rincón no era favorable.

En la madrugada de este jueves 14 de abril de 2022, la Clínica informó la muerte de Freddy Rincón.

Rincón, el autor de uno de los goles más importantes de Colombia

Freddy Eusebio Rincón jugó tres mundiales (1990, 1994 y 1998) y marcó 17 goles en 84 partidos con Colombia. Nació en 1966 en Buenaventura, en el occidente de Colombia, y fue uno de los jugadores más destacados de la generación dorada de su país en los años 90. Además del gol contra Alemania, marcó dos goles en el recordado 5-0 contra Argentina en Buenos Aires en 1993.

El 19 de junio de 1990, en el estadio Giuseppe Meazza, en Milán, Freddy Rincón anotó el gol más importante hasta entonces de la Selección Colombia y el más recordado en ese país (quizá hasta el golazo de James Rodríguez contra Uruguay en 2014).

El grito celebratorio de Rincón tras la anotación, una sonrisa de blancos dientes brillantes y dos puños apretados, refleja lo significativo del gol agónico: en el último momento de un partido difícil contra el equipo que sería campeón del mundo días después para que Colombia pasara, por primera vez en su historia, a octavos de final de un Mundial después de una ausencia de 28 años en el torneo más importante del fútbol.

Freddy Rincón sobre el icónico gol a Alemania en Italia 90 0:38

Se retiró como jugador en 2004 y luego fue entrenador de equipos de tercera división en Brasil. Fue asistente de dirección de Vanderlei Luxemburgo en el Atlético Mineiro en 2010, y de Jorge Luis Pinto en Millonarios de Colombia en 2019.