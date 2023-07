(CNN) – Zayn se está abriendo sobre su vida y su carrera.

El cantante y exmiembro de One Direction apareció en el podcast “Call Her Daddy”, donde habló sobre todo, desde ser miembro de la banda de chicos de gran éxito hasta la paternidad compartida con la modelo Gigi Hadid.

La entrevista, la primera en casi seis años, se realizó en la casa de la infancia del presentador Alex Cooper en Pensilvania. Zayn también vive en el estado ahora, lo que llevó a Cooper a preguntar: “¿Por qué Pensilvania?”.

“Mucha gente me pregunta eso. Siempre piensan que es súper aleatorio que yo viva aquí”, dijo. “Había estado viniendo aquí con mi ex [Hadid] un poco… Me siento enamorado de eso. Es como súper tranquilo y relajado. Solo quería tomarme un descanso de la escena ocupada”.

Él y Hadid son padres de una hija pequeña. La pareja se separó en octubre de 2021.

Zayn comparte la custodia equitativa de la niña y dijo que convertirse en padre lo ha cambiado, incluso ayudando a su ansiedad.

“Desde que tuve a mi hija, lo principal en mi mente es tratar de ser un buen ejemplo para ella“, le dijo a Cooper. “Es por eso que estoy haciendo esta entrevista, ¿sabes? Solía ​​tener mucha ansiedad al tener una conversación como esta. Y quiero que ella pueda mirarme y decir: ‘Mi papá está haciendo esto'”.

Volverse súper famoso, junto a sus amigos Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson como parte de One Direction, no ayudó a su ansiedad.

Fue el primero en dejar el grupo en 2015 y dijo que fue intencional.

“Yo quería ser completamente egoístamente la primera persona en hacer su propio disco”, explicó Zayn.

“Yo estaba como, ‘Voy a soltar el arma aquí por primera vez'”, dijo. “Soy pasivo, pero cuando se trata de mi música y mi negocio. Lo digo en serio y soy competitivo. Quería ser el primero en ir y hacer lo mío“.

Zayn también arrojó algo de luz sobre lo que estaba pasando en ese momento con el grupo, que oficialmente hizo una pausa meses después de que él se fue.

“Obviamente, también había problemas subyacentes dentro de nuestras amistades”, dijo. “Habíamos estado juntos todos los días durante cinco años y nos cansamos el uno del otro, si soy completamente honesto“.

Lanzó su álbum debut, “Mind Of Mine”, en 2016.

“Es una experiencia muy diferente estar solo en el escenario”, dijo, diciéndole a Cooper que vino con sus propias presiones.