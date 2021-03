La primera vez que se subió a un escenario era la favorita en un programa de televisión.

Corría 2003. Era una época en la que Internet recién se masificaba a través de la banda ancha y la pantalla chica no se conformaba con menos de 25 puntos de rating en horario prime.

En ese contexto conocimos a Ximena Abarca. En cada capítulo de Protagonistas de la Música los ojos estaban puestos en ella, generando expectación por las performances que montaba en las pruebas de talento o por los comentados cara a cara que se realizaban entre los participantes del reality de Canal 13. Dinámica de moda que, dicho sea de paso, muchos chilenos llevaron a la realidad, en los trabajos o reuniones sociales.

“Recuerdo ese tiempo con mucho cariño. Era muy joven y los desafíos eran gigantes. Trabajé duro y me estresé harto, pero me sentía contenta por las oportunidades (…) Si había presiones de más arriba, o de la Iglesia, yo no me enteraba. Mis pensamientos estaban centrados en lo que me estaba pasando a mí”, cuenta.

Con unas características botas blancas y con cuidados atuendos, así se plantaba en el escenario para cantar y bailar a la vez. Esa era la promesa entonces y Warner Music apostó por su talento editando el disco Punto de Partida. “Me gusta que la gente me recuerde por ese pasado en el pop, así fue como me conocieron. Pero también me encanta cuando aprecian lo que hago ahora”.

Luego vino Pro-vocación, álbum que lanzó en 2006 cuando cantaba en Mekano y actuaba en teleseries. No por él, el dueto con Karen Paola, es la canción más recordada de ese trabajo. De hecho, ha sido parte de memes y pancartas en las manifestaciones generadas tras el estallido social. Y en redes sociales, hasta el día de hoy, la califican como un himno de la sororidad.

“Me parece genial que la canción haya tomado una connotación de poder femenino y hermandad. Nunca pensé que, a más de 10 años de haberla grabado, la gente la escucharía más que antes. ¡Me parece genial! Me han preguntado mucho, pero no tengo intenciones de regrabarla”, dice al respecto.

Lanzamiento de “Marea”

Atrás quedó la cantante y surgió la cantautora. Suave es una de sus creaciones y Marea es su obra más reciente. “Nació en un día de bajón. Tuve ese sentimiento fuerte de querer transportarme y estar en Chile, y fue una sensación que se hizo canción en 15 minutos (…) Cristian Saavedra, músico, productor y rapero chileno/australiano hizo un trabajo fantástico. Mezcló un sonido industrial con la simpleza de una guitarra acústica”.

—Y sobre sonidos, ¿qué músicos chilenos escuchas?

—Me encanta que haya tantos artistas independientes. Me gusta Chinoy y Camila Moreno. Y aún tengo en mi auto discos de Lucybell y Nicole.

El lanzamiento de Marea será el próximo jueves 25 de marzo a las 19 horas. Un evento multicultural en el que compartirá escenario con la artista colombiana Eli Obando.

Organizado por The Boite, en Australia, y Viva la Música, en el país cafetero, Ximena presentará un concierto online, además de una entrevista y un espacio para conversar con los fans, esos que la siguen desde los tiempos de foros y Fotolog. Y que hoy la encuentran a través de @ximena_abarca en Instagram.