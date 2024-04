(CNN) – Will Smith se desempolvó su traje negro y sus Ray Bans para una actuación sorpresa en Coachella.

El actor y músico hizo un cameo durante la noche de este domingo de J Balvin en el festival de música, cantando su éxito de 1997 Men in Black de la película del mismo nombre.

Smith, quien protagonizó tres películas de Hombres de Negro, apareció hacia el final del set de temática extraterrestre de Balvin, luciendo la apariencia icónica que se convirtió en sinónimo de los agentes que luchan contra extraterrestres en la película.

Con extraterrestres verdes bailando de fondo, Smith cantó una parte de la melodía pegadiza y resucitó películas de baile del video musical. (La actuación de Balvin y el cameo de Smith se mostraron en la transmisión en vivo de YouTube de Coachella).

Oportunamente, Smith cerró su actuación con una referencia a la película, sacando un neuralizador que borraba la memoria y desapareciendo tan rápido como apareció. Sin embargo, esta fue una actuación que es poco probable que olviden tanto los asistentes como los transmisores en vivo.

En la franquicia Men in Black, Smith interpretó al Agente J, un ex detective de la policía de Nueva York que es reclutado para servir en una organización secreta que se ocupa de todos los asuntos extraterrestres. Smith protagonizó junto a Tommy Lee Jones.

La canción que acompañó la película era del álbum debut en solitario de Smith, Big Willie Style.

Smith le valió un premio Grammy en 1998.

Will Smith performing “Men In Black” at #Coachella will J Balvin: pic.twitter.com/LqHgRpef2G

— philip lewis (@Phil_Lewis_) April 15, 2024