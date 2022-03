En una publicación de su cuenta de Instagram, el ganador al Oscar a mejor actor expresó su arrepentimiento por el acto, tanto a la Academia, a la familia Williams, y al propio comediante. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser", confesó.