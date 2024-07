Will Smith casi fue Neo en “Matrix”: 5 estrellas de Hollywood que rechazaron papeles icónicos del cine

En la industria cinematográfica resulta usual que actores rechacen roles que luego se vuelven emblemáticos, como en películas de ciencia ficción, dramas mafiosos, y fantasías épicas. Sin embargo, las decisiones de casting inicialmente diferentes han tenido un impacto duradero en las carreras de quienes finalmente aceptaron dichos papeles.

(CNN) — Hace 25 años, Hugh Jackman fue elegido para un papel que cambió el arco de su carrera, convirtiéndose en Wolverine en X-Men, película del año 2000. Sin embargo, no fue el primer actor elegido para el rol.

El papel fue originalmente para Dougray Scott, de Ever After, quien tuvo que hacerse a un lado debido a su agenda en Misión Imposible II: Imposible II.

Jackman ha encarnado a Logan (Wolverine) en nueve películas y volverá a meterse en la piel del superhéroe de garras afiladas en Deadpool & Wolverine. Scott, por su parte, se unió a una larga lista de castings del universo alternativo de Hollywood.

Aquí tienes más sobre él y algunos otros actores que se quedaron sin interpretar a personajes que acabaron dejando huella en la cultura pop.

Dougray Scott y Wolverine

En 2020, Scott dijo al medio Daily Telegraph que, cuando la producción de Misión: Imposible II se alargó más de lo previsto, fue Tom Cruise quien le insistió en que se quedara para terminar la película. “Por alguna razón, me dijo que no podía (hacer el papel)”, dijo Scott a la publicación. Calificando a Cruise de “tipo muy poderoso”, Scott añadió que “otras personas estaban haciendo todo lo posible para que funcionara”.

Scott dijo que también sufrió una lesión durante el rodaje de Misión II, lo cual amenazó con retrasar aún más las cosas. La cadena de acontecimientos abrió una puerta a Jackman.

Scott, sin embargo, no guarda rencor a la estrella australiana.

“Me encanta lo que Hugh hizo (con el papel de Wolverine). Es un tipo encantador”, señaló.

Will Smith y Neo

Matrix está considerada una de las mejores películas de ciencia-ficción, pero al menos dos grandes estrellas fueron consideradas para el papel protagonista de Neo antes de que finalmente recayera en Keanu Reeves.

En un vídeo que subió a YouTube en 2019, Will Smith explicó que dudaba si hacer más trabajos en el género de ciencia ficción después de Día de la Independencia, de 1996, porque “no quería ser el ‘tipo de las películas de extraterrestres’.” (Steven Spielberg, productor ejecutivo de Men In Black, logró convencer a Smith para que protagonizara el éxito de 1997 después de que Smith quisiera no hacerlo en un principio).

Cuando llegó Matrix y las directoras Lana y Lilly Wachowski le propusieron el proyecto, Smith se negó. Dijo que le costaba imaginarse la visión de los Wachowski de Neo congelado en el aire durante una secuencia de salto, un ejemplo de su ya clásica cinematografía en “tiempo bala” que se introdujo en Matrix.

Smith continuó contando cómo decidió hacer la película Wild Wild West —que resultó ser un fracaso crítico y comercial— en lugar de The Matrix.

“No estoy orgulloso de ello”, dijo en su vídeo, admitiendo que Reeves “era perfecto” en el papel.

¿Y la otra estrella que dijo “no” a Neo? Brad Pitt; quien, a comienzos de 2020, admitió que “tomó la píldora roja” en su lugar.

Winona Ryder y Mary Corleone en El Padrino III

Mucho se ha escrito sobre el abandono de Winona Ryder de El Padrino – Parte III, la trilogía de 1990 que siguió a un dúo de películas ganadoras del Oscar en los años setenta.

Ryder acababa de terminar la comedia dramática Mermaids, junto a Cher, y voló a Roma con sólo un día de adelanto antes de embarcarse en el papel de Mary Corleone, hija del Michael de Al Pacino. Y aunque se especuló con que Ryder había abandonado en el último momento por algún escándalo, lo cierto es que estaba enferma y agotada.

Según explicó en 1990 al LA Times: “Todo se ha exagerado. Había hecho tres películas seguidas: Great Balls of Fire, … Roxy Carmichael y Mermaids. Justo después de terminar (Mermaids), volé a Roma con una terrible infección respiratoria alta y 40° de fiebre”.

“Literalmente no me podía mover”, explicó Ryder entonces. “El médico del estudio me dijo que me fuera a casa, que estaba demasiado enferma para trabajar. No fue decisión mía. No estaba en mis manos. Claro que es decepcionante, devastador de hecho. Ojalá no hubiera pasado… pero pasó”.

Cher apoyó a su hija en la pantalla de Mermaids, diciendo a la publicación en el mismo artículo que Ryder “estaba superada, realmente superada. No es una quejona, pero no puedes escurrir un trapo mojado. Es sólo una niña… no una superheroína. Y no puedes empezar una película en ‘vacío'”.

El papel de María recayó en Sofia Coppola, la hija del director Francis Ford Coppola, que llegó a ser una aclamada directora de cine por derecho propio. La decisión fue muy criticada en su momento.

Afortunadamente, todo salió bien.

Sean Connery y Gandalf

Como reportó CNN el año pasado, Ian McKellen habló de no haber sido la primera opción para interpretar al legendario mago Gandalf en la franquicia de El Señor de los Anillos, un papel que ha llegado a definir su carrera. En una entrevista con Variety, el estimado actor compartió información respecto a algunos de los actores que rechazaron interpretar al personaje.

“Creo que nunca eres la primera opción. Desde luego, yo no fui la primera opción para Gandalf“, dijo McKellen entonces. “Tony Hopkins lo rechazó. Sean Connery ciertamente lo hizo. Todos están saliendo de la nada ahora, y espero que se sientan tontos”.

Connery, fallecido en 2020, ya habló de sus razones para rechazar el papel en 2006, cuando explicó que “nunca entendió” el papel ni la densa obra de fantasía de J.R.R Tolkien en la que se basa la franquicia cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

“Leí el libro, leí el guión, vi la película. Sigo sin entenderlo. Me interesaría hacer algo que no entiendo del todo, pero no durante dieciocho meses”, dijo Connery entonces, en referencia al largo rodaje en Nueva Zelanda de El Señor de los Anillos.

Tom Selleck e Indiana Jones

Puede resultar difícil de entender después de cinco películas, pero Harrison Ford no fue, en realidad, el primer elegido para interpretar al intrépido arqueólogo Indiana Jones en la clásica película de aventuras de 1981 En busca del arca perdida. El papel se ofreció inicialmente a Tom Selleck, que aún no era muy conocido, ya que acababa de rodar el piloto de Magnum, P.I..

Selleck explicó cómo perdió el papel de Indiana a principios de este año en el programa Today.

“Me ofrecieron el papel y lo quería, pero había hecho un piloto de Magnum. Steven Spielberg y George Lucas no me hicieron la oferta”, dijo en mayo. “Me dijeron: ‘Lo solucionaremos y podrás hacer las dos cosas’. Y cuanto más me querían, más decía la CBS (la cadena detrás de Magnum): ‘No, no queremos que lo haga'”.

Selleck añadió que la oportunidad perdida “no fue precisamente una cruz que cargar”, ya que Magnum, P.I. acabó convirtiéndose en serie y en un éxito, con ocho temporadas y un premio Emmy.

“Firmar el contrato para Magnum fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó.