“Wicked: Parte 2” cambia su título oficial a poco más de un año de su estreno

Protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, llegará a los cines el 21 de noviembre de 2025, tras el éxito de la primera entrega. La historia, en tanto, continuará explorando los eventos previos a “El Mago de Oz”.

Universal Pictures anunció que la secuela de la exitosa adaptación cinematográfica de Wicked llevará por título Wicked: For Good.

El filme, dirigido por Jon M. Chu y protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, tiene programado su estreno en cines para el 21 de noviembre de 2025.

La decisión de modificar el nombre surge mientras la primera entrega, lanzada el mes pasado, continúa arrasando en taquilla con más de 520 millones de dólares recaudados a nivel global.

El título For Good hace referencia a uno de los momentos más emblemáticos del musical original, un dueto entre las protagonistas compuesto por Stephen Schwartz.

En redes sociales, la cuenta oficial de Wicked escribió: “You will be changed” (Serás transformado), al presentar el nuevo nombre.

El elenco de la segunda entrega incluye a figuras como Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Peter Dinklage, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.

¿De qué se trata Wicked?

Wicked es una adaptación en dos partes basada en el musical homónimo de Broadway, ganador de un Premio Tony, el cual a su vez se inspira libremente en la novela de 1995 de Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West.

La historia narra los acontecimientos previos a la llegada de Dorothy en El Mago de Oz, centrándose en la relación entre Glinda (Ariana Grande) y Elphaba (Cynthia Erivo).