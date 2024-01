Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de ITZY, ya que este jueves se anunció que el popular grupo de K-pop dará su primer concierto en suelo chileno.

La agrupación compuesta por Yeji, Yuna, Ryujin, Chaeryeong y Lia —quien se ausentará por un diagnóstico de ansiedad— arribará al país como parte de su gira mundial <BORN TO BE>.

ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> in SANTIAGO

🔥 SHOW INFO

2024.04.18 (THU) @ MOVISTAR ARENA

🔥 TICKET OPEN

2024.01.31 (WED) 12PM (Local Time)

🔥 MORE INFOhttps://t.co/qKJtrp7y5h#ITZY #MIDZY @ITZYofficial#ITZY_BORNTOBE #ITZY_WORLD_TOUR pic.twitter.com/OqpWbrlxxS

— ITZY (@ITZYofficial) January 25, 2024