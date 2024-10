“Vencer o morir”: La nueva serie de Prime Video que explora el legado del FPMR a través de la “comandante Tamara”

Con un elenco liderado por Mariana di Girolamo, Mario Horton y Nicolás Furtado, la producción busca ofrecer una perspectiva moderna sobre la resistencia chilena, abordando los conflictos y decisiones que marcaron a figuras clave en la lucha contra la dictadura de Pinochet. “Es una mirada un poco más fresca, más juvenil, más rockera, para hablarle a generaciones que no conocen tanto el tema”, analizó Horton, quien interpreta a Tomás en la producción.

Prime Video lanzó Vencer o morir, una nueva serie original chilena que explora la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a través de la perspectiva de Cecilia Magni, conocida como la “comandante Tamara”.

Magni, quien originalmente provenía de una familia que apoyaba la dictadura de Augusto Pinochet, pasó a liderar el FPMR y se convirtió en una figura emblemática de la resistencia clandestina.

“Es un personaje muy interesante, muy complejo. Me tiene muy maravillada. Conversamos con su hermana; entonces, también, pudimos entrar un poquito en su mundo”, explicó Mariana di Girolamo a CNN Magazine, quien la interpreta en la producción.

“Ella tiene muchas contradicciones, pero está muy segura de que está haciendo lo correcto y que es la única manera de hacer justicia. Y llega hasta las últimas consecuencias”, añadió la actriz chilena de 34 años.

La serie llega a 36 años de la muerte de Magni y busca dar una visión contemporánea y accesible sobre los orígenes del aparato militar del Partido Comunista chileno.

Nicolás Furtado, conocido por su protagónico en la serie El Marginal, también se suma al elenco como Raúl Pellegrín, el “comandante Rodrigo”.

“Cuando me sumergí en el proyecto encontré un montón de cosas que desconocía y fue súper interesante empaparme de todos estos nuevos personajes, conceptos y hechos que fueron reales. Si bien esta es una ficción inspirada en hechos reales, no podemos no ser conscientes de todo lo real que hubo”, realzó el uruguayo, destacando el valor histórico de esta historia de resistencia.

Los ocho capítulos de Vencer o morir, en tanto, ya están disponibles en Prime Video.