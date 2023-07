En su llegada al Teatro Caupolicán, Yasmín Bau, mánager de Cecilia (La incomparable) comentó detalles de los últimos deseos que la artista le transmitió: “Ella estuvo súper lúcida los 10 días que estuvo hospitalizada (…). Preparó todo, me dijo lo que tenía que hacer hasta el último detalle. Ella dejó todo preparado”.

“Ella sabía (el reconocimiento y cariño que tenía del público) y ese era como su temor más grande. Todo el rato me decía ‘voy a hacer llorar a la gente y no quiero eso’. Cuando ya se dio cuenta de su estado de salud, me dijo ‘lo único que pido es que sea una fiesta, que quede la cagá. Dejemos la cagá, que esto sea una fiesta y que la gente me recuerde con mi música, con mi cariño y no quiero que estén tristes’”, expresó.