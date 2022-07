(CNN) – El papel más reciente de Brendan Fraser lo llevó a una transformación física importante.

El actor protagoniza la próxima película de Darren Aronofsky, The Whale en la que interpreta a un hombre de 272 kilogramos.

La productora A24 tuiteó una fotografía de Fraser en el papel como parte de un anuncio sobre la premier de la película en el 79° Festival Internacional de Cine de Venecia.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo

— A24 (@A24) July 26, 2022