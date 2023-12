Este sábado se publicó el tráiler oficial que anuncia la segunda temporada de House of The Dragon, la precuela de la exitosa serie Game of Thrones.

HBO, la empresa productora de la serie, dio a conocer a través de sus redes sociales el tráiler de la segunda parte, muy esperada por los fanáticos del universo de la Canción de Hielo y Fuego.

La primera temporada de House of The Dragon, que fue estrenada a mediados de 2022, obtuvo buena recepción y grandes números de audiencia. Cuenta la historia de la familia Targaryen 200 años antes de los eventos que tuvieron lugar en Game of Thrones.

Esta segunda temporada será más corta que la primera, ya que tiene ocho capítulos en lugar de 10.

Fecha de estreno

El primer capítulo de la segunda temporada de House of The Dragon será estrenado en 2024 y se llamará A Son for a Son.

