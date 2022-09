HBO reveló un adelanto del quinto capítulo de House of the Dragon, luego de sorprender a los fanáticos y fanáticas con la entrega de este domingo.

En el avance, se ve que el rey Viserys I hará que su hija Rhaenyra se case. También se puede apreciar una celebración que rápidamente se torna un violento momento.

Asimismo, comienzan a observarse los primeros problemas en torno a la eventual llegada de Rhaenyra al Trono de Hierro. “Surgirán los cuchillos“, se oye decir a Rhaenys Targaryen.

En una de las escenas, la ex mano del rey, Otto Hightower, le solicita a su hija Alicent Hightower que prepare a su hijo Aegon para gobernar.

¿A qué hora y dónde ver la serie?

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of the Dragon se emitirá los domingos a las 22:00 horas a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. Según HBO, la producción se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.