HBO reveló un adelanto del séptimo capítulo de House of the Dragon, luego de impresionar a los fanáticos y fanáticas con la nueva entrega de este domingo.

En el avance, se puede ver cómo la tensión entre Rhaenyra Targaryen y su madrastra, la reina Alicent Hightower, aumenta a niveles insospechados.

También queda en evidencia la lucha de la princesa por seguir siendo la heredera al trono de hierro y la llegada de un viejo conocido: Otto Hightower. “Si quieres ser una reina fuerte, tus súbditos deben temerte“, se escucha a alguien decir durante el adelanto.

¿Dónde y a qué hora puedo ver la serie?

Al igual que con Game of Thrones, House of the Dragon se emitie los domingos a las 22:00 horas a través de HBO. Para los que quieran sintonizarla a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. La producción se puede disfrutar en los formatos 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.