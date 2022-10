HBO reveló un adelanto de lo que será el octavo capítulo de House of the Dragon, luego de asombrar a los fanáticos con la nueva entrega de este domingo que trajo funerales, peleas y hasta un matrimonio.

En el avance del episodio titulado The Lord Of The Tides se ve a Otto Hightower sentado en el Trono de Hierro, cumpliendo el rol de portavoz del Rey Viserys mientras este se encuentra fuera, aunque no se menciona su paradero.

“Mañana, los Hightowers darán su primer golpe (…). Estas víboras gobiernan en nombre de mi padre“, dice Rhaenyra Targaryen, hija del rey y heredera al trono, mientras se muestran imágenes de la reina Alicent Hightower y sus tres hijos ya adultos.

Asimismo, también vemos a Rhaenys en el trono de Driftmark, mientras que una voz revela que Lord Corlys Velaryon, la llamada Serpiente Marina, sufrió una “herida grave” mientras luchaba en los Peldaños de Piedra.

¿Dónde y a qué hora puedo ver la serie?

Al igual que con Game of Thrones, House of the Dragon se emite los domingos a las 22:00 horas a través de HBO. Para los que quieran sintonizarla a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. La producción se puede disfrutar en los formatos 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.