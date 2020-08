Drama, periodismo y espionaje. En plena Guerra Fría, dos amigos periodistas tienen la oportunidad de trabajar en el sitio que siempre han soñado. Al poco tiempo descubren una red de conspiraciones que afecta a altas esferas del poder y se ven enfrentados a una lucha política entre el gobierno y sus empleadores, mientras una serie de conflictos personales complican aún más la escena.

TNT Series presenta el estreno de The Hour, producción británica ambientada en la década del ’50, que obtuvo una gran recepción por parte de los críticos. Todos los viernes, a partir del 21 de agosto, a las 23:30 horas.

The Hour es un drama de espionaje con una historia situada en 1956. En el Palacio Alexandra, sede de la BBC, los periodistas y mejores amigos Bel Rowley y Freddie Lyon están terminando otro largo día de trabajo en el noticiero cinematográfico de la red.

Cansados de ser constantemente subestimados y destinados cada día a la cobertura de compromisos con la realeza y eventos deportivos, ambos anhelan reportear historias más importantes y audaces, y tener libertad para manejar su propia agenda.

Pero todo está por cambiar. Clarence Fendley, un viejo amigo de Freddie, está armando un nuevo programa de actualidad llamado The Hour, un show de noticias semanal que no sólo será la oportunidad que ellos estaban buscando, si no que los llevará a una historia de profundas y peligrosas maquinaciones.

No pasará mucho tiempo hasta que este equipo de noticias, en medio de la crisis del Canal de Suez, descubra una conspiración del MI6 para encubrir mentiras, asesinatos y delitos del gobierno, lo que llevará, además, a una feroz lucha política entre el poder y la BBC. Pero no serán los únicos conflictos. El presentador Hector Madden entrará en escena para formar un triángulo amoroso con los protagonistas.

The Hour ganó un premio Emmy en 2013 al Mejor Guion de Miniseries y una nominación a la misma categoría un año antes. En 2011 fue nominada a tres Globos de Oro para Mejor Miniserie, Mejor Actriz y Mejor Actor y un año después repitió para la mejor en su categoría. Además, obtuvo ocho postulaciones a los premios BAFTA entre 2011 y 2012.

La miniserie es protagonizada por Romola Garai (Bel Rowley), Ben Whishaw (Freddie Lyon), Dominic West (Héctor Madden), Anna Chancellor (Lix Storm), Joshua McGuire (Isaac Wengrow), Lisa Greenwood (Sissy Cooper), Oona Chaplin (Marnie Madden) y Julian Rhind-Tutt (Angus McCain).