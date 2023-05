Tina Turner, cantante pionera del rock and roll, murió en Kusnacht, Suiza, a los 83 años tras una larga enfermedad.

La artista había sufrido diversos problemas de salud en los últimos años. Fue diagnosticada con cáncer intestinal en 2016 y trasplantada de riñón en 2017.

En un comunicado, un representante señaló que Turner “murió en paz a la edad de 83 años después de una larga enfermedad (…) Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

La noticia también fue confirmada en su Instagram oficial. “Con su música y pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana“.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, añadieron en la publicación.

¿Quién era Tina Turner?

Nació como Anna Mae Bullock en 1939 en una familia de aparceros cerca de Nutbush, una comunidad rural en EStados Unidos que luego hizo famosa en su canción autobiográfica, Nutbush City Limits.

“No estábamos en la pobreza. Teníamos comida en la mesa. Simplemente, no teníamos cosas lujosas, como bicicletas”, contó en una entrevista de 2005 con Oprah Winfrey.

Pasó sus primeros años viviendo con su abuela después de que sus padres se separaron. Tras su muerte en los ’50, Turner y su hermana Ruby se mudaron a St. Louis, Missouri, para vivir con su madre.

Fue en St. Louis donde conoció al músico Ike Turner, cuya banda, Kings of Rhythm, era popular en el área. Él la reclutó a los 17 años para que se uniera a su banda como cantante.

Tuvo una serie de éxitos de R&B en los ’60 y principios de los ’70 con Ike, con quien se casó. Él era dominante y violento, por lo que decidió dejarlo, huyendo de su habitación de hotel en Dallas con 36 centavos.

“Me golpeaba en las costillas y luego siempre intentaba dejarme un ojo morado. Quería que se viera su abuso. Esa fue la parte vergonzosa”, le dijo Turner a Winfrey.

Su carrera en solitario se tambaleó durante años antes de montar un sorprendente regreso en 1984 con su álbum multiplatino Private Dancer y su éxito número 1, What’s Love Got to Do With It.

