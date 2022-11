El cantante The Weeknd volverá a Chile en 2023. Así lo confirmó la productora DG Medios este lunes, junto con anunciar las fechas para la preventa y la venta general de entradas.

El músico canadiense llegará a Santiago en el marco de su gira After Hours Til Dawn Tour, que también lo llevará a Europa a partir del 10 de junio.

El show en Chile está programado para el domingo 15 de octubre de 2023 en el Estadio Bicentenario La Florida y será su última parada en Latinoamérica.

LEG TWO IS HERE❗️After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa

— The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022