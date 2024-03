The Offspring vigorizó a Lollapalooza Chile 2024 en lo que fue un recorrido musical por su ayer y hoy.

Con una trayectoria que abarca alrededor de cuatro décadas en la escena musical, la banda californiana ofreció un espectáculo tan sólido como enérgico; caracterizado por un repertorio que abarcó desde sus éxitos más emblemáticos hasta algunas sorpresas para los fans.

Apenas hicieron ingreso al escenario, los californianos demostraron habilidad innegable para conectar con la audiencia; despegando la que fue su quinta presentación en tierras nacionales con los acordes de Come Out and Play.

Continuaron su actuación alternando entre clásicos como All I Want, Want You Bad, The Kids Aren’t Alright y sencillos más recientes, como Let the Band Times Roll. Siempre guiados bajo el carisma de su voz principal, Dexter Holland.

El concierto estuvo marcado por momentos de nostalgia y homenajes al legado del punk, con referencias a bandas icónicas como The Ramones, con su reversión propia de Blitzkrieg Bop.

El cierre del espectáculo, en tanto, fue especialmente destacado, con la interpretación de Self Esteem, que desató un coro al unísono entre el público, consolidando la posición de la agrupación como una de las más influyentes en el género del punk-rock mundial.