HBO liberó un avance de lo que será el octavo -y penúltimo- capítulo de The Last of Us, luego de encantar a los fanáticos con la nueva entrega de este domingo.

En el adelanto se ve a Ellie cuidando y tratando de salvarle la vida a Joel, quien fue gravemente herido de una puñalada en la Universidad de Colorado en el sexto capítulo.

Todo esto ocurre mientras debe lidiar con un grupo de personas -caníbales, según el juego- que complicará sus planes. “Los otros quieren matarte, déjame protegerte“, le dice en el tráiler uno de los nuevos personajes a Ellie.

Revisa el adelanto del octavo capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie contará con nueve episodios en total, cuya duración varía.