Este viernes 13 de octubre se estrena a nivel mundial la película del de Taylor Swift, que muestra la gira de la cantautora norteamericana.

El filme mostrará el paso de la artista por distintos escenarios de Estados Unidos, en una gira que reencarna todas las eras de la intérprete de Cruel Summer.

En el tráiler, que dura cerca de un minuto y medio, publicado en las redes sociales de la artista, se puede ver algunas de las escenas que mostrará la película producida y dirigida de forma independiente.

Cabe mencionar que la preventa de entradas, que inició en Chile el pasado 26 de septiembre, se agotó en tiempo récord.

En tanto, se espera que la cinta muestre interpretaciones de algunas de las canciones más valoradas por los fanáticos de la superestrella de la música como All Too Well, Wildest Dreams, Cardigan, Champagne Problems y Anti-Hero.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

¿A qué cines llegará “The Eras Tour”?

La esperada película se estrenará en diversos cines de la Región Metropolitana. La Reina, Ñuñoa, Santiago Centro, Estación Central, Maipú y Quilicura son solo algunas de las comunas a las que llegará:

Cinépolis Vivo Imperio

Cine Hoyts Estación Central

Cineplanet Independencia

Cineplanet Alameda

Muvix La Fábrica

Cinemark Portal Ñuñoa

Cineplanet Costanera

Cinépolis La Reina

Cine Hoyts Plaza Egaña Premium

Cineplanet La Florida

Cinépolis Casa Costanera

Cineplanet Paseo Quilin

Cinemark Plaza Vespucio

Cine Hoyts Parque Arauco

Cinemark Plaza Oeste

Cine Hoyts Maipú

Cinemark Plaza Norte

Cinépolis Vivo Outlet Maipú

Cinépolis Terrazas Maipú

Cine Hoyts Padre Hurtado

Cine Hoyts Quilicura

Cinépolis Patio Outlet La Florida

Cinemark Alto Las Condes

Cine Hoyts Paseo Los Dominicos

Cine Hoyts Plaza Sur

Cinemark Mid Mall

Cinépolis Paseo Los Trapenses

Cinemark Plaza Tobalaba

Cineplanet La Dehesa

Cine Hoyts Paseo San Bernardo

Cinépolis Plazuela Independencia Puente Alto

Cine Hoyts Melipilla

Cabe mencionar que la artista realizó la premiere de la película el pasado miércoles 11 de octubre en Estados Unidos, en un evento que contó con la presencia de artistas como Beyoncé, Tree Paine, Mariska Hargitay, Loren Gray, Haylet Kiyoko y Keleigh Teller.

En la instancia, Swift pudo compartir con los miles de fanáticos que se aglomeraron a las afueras del The Grove en Los Ángeles.