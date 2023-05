Este miércoles, la banda inglesa The Cure anunció su regreso a Sudamérica confirmando su paso por Chile.

Aunque no se entregaron mayores detalles, el líder del grupo, Robert Smith, confirmó que llegarán a nuestro país, además de su visita a Argentina, Brasil y más.

“2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay… pero resolver los negocios está llevando un poco más de lo que pensaba. Explicaré más detalles cuando los tenga, hasta entonces”, dijo Smith a través de Twitter.

De esta manera, The Cure arribaría por segunda vez al país tras su visita en 2013, cuando se presentaron en el Estadio Nacional.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023