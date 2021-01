Con seis cada una, las series Ozark y The Crown lideran en cantidad de nominaciones en los Critics Choice Awards 2021.

Ambas producciones aparecen en la categoría principal de Mejor Serie de Drama, junto a Better Call Saul, The Good Fight, Lovecraft Country, The Mandalorian, Perry Mason y This Is Us.

La entrega Nº26 de los premios será realizada el 7 de marzo y el formato de la ceremonia será revelado un mes antes, el 8 de febrero.

“En un año en el que la necesidad de entretenimiento era innegable, la industria se unió para ofrecer hermosas series que nos deleitaron, educaron, desafiaron y, lo más importante, nos unieron a todos“, destacó el director ejecutivo de los Critics Choice Association, Joey Berlin.

HBO y HBO Max obtuvieron 24 nominaciones en total. La serie de ciencia ficción Lovecraft Country de Misha Green obtuvo cinco nominaciones.

Estos son los nominados en las principales categorías:

Mejor serie de drama

“Better Call Saul

“The Crown”

“The Good Fight”

Lovecraft Country”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Perry Mason”

“This Is Us”

Mejor actor protagonista en una serie de drama

Jason Bateman – “Ozark”

Sterling K. Brown – “This Is Us”

Jonathan Majors – “Lovecraft Country”

Josh O’Connor – “The Crown”

Bob Odenkirk – “Better Call Saul”

Matthew Rhys – “Perry Mason”

Mejor actriz protagonista en una serie de drama

Christine Baranski – “The Good Fight”

Olivia Colman – “The Crown”

Emma Corrin – “The Crown”

Claire Danes – “Homeland”

Laura Linney – “Ozark”

Jurnee Smollett – “Lovecraft Country”

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Jonathan Banks – “Better Call Saul”

Justin Hartley – “This Is Us”

John Lithgow – “Perry Mason”

Tobias Menzies – “The Crown”

Tom Pelphrey – “Ozark”

Michael K. Williams – “Lovecraft Country”

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Gillian Anderson – “The Crown”

Cynthia Erivo – “The Outsider”

Julia Garner – “Ozark”

Janet McTeer – “Ozark”

Wunmi Mosaku – “Lovecraft Country”

Rhea Seehorn – “Better Call Saul”

Mejor serie de comedia

“Better Things”¨

“The Flight Attendant”

“Mom”

“PEN15”

“Ramy”

“Schitt’s Creek”

“Ted Lasso”

“What We Do in the Shadows”

Mejor actor protagonista en una serie de comedia

Hank Azaria – “Brockmire”

Matt Berry – “What We Do in the Shadows”

Nicholas Hoult – “The Great”

Eugene Levy – “Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis – “Ted Lasso”

Ramy Youssef – “Ramy”

Mejor actriz protagonista en una serie de comedia

Pamela Adlon – “Better Things”

Christina Applegate – “Dead to Me”

Kaley Cuoco – “The Flight Attendant”

Natasia Demetriou – “What We Do in the Shadows”

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

Issa Rae – “Insecure”

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

William Fichtner – “Mom”

Harvey Guillén – “What We Do in the Shadows”

Daniel Levy – “Schitt’s Creek”

Alex Newell – “Zoey’s Extraordinary Playlist”

Mark Proksch – “What We Do in the Shadows”

Andrew Rannells – “Black Monday”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Lecy Goranson – “The Conners”

Rita Moreno – “One Day at a Time”

Annie Murphy – “Schitt’s Creek”

Ashley Park – “Emily in Paris”

Jaime Pressly – “Mom”

Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Mejor serie limitada

“I May Destroy You”

“Mrs. America”

“Normal People”

“The Plot Against America”

“The Queen’s Gambit”

“Small Axe”

“The Undoing”

“Unorthodox”

Mejor película para televisión

“Bad Education”

“Between the World and Me”

“The Clark Sisters: First Ladies of Gospel”

“Hamilton”

“Sylvie’s Love”

“What the Constitution Means to Me”

Mejor actor protagonista en una serie limitada o tvmovie

John Boyega – “Small Axe”

Hugh Grant – “The Undoing”

Paul Mescal – “Normal People”

Chris Rock – “Fargo”

Mark Ruffalo – “I Know This Much Is True”

Morgan Spector – “The Plot Against America”

Mejor actriz protagonista en una serie limitada o tvmovie

Cate Blanchett – “Mrs. America”

Michaela Coel – “I May Destroy You”

Daisy Edgar-Jones – “Normal People”

Shira Haas – “Unorthodox”

Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”

Tessa Thompson – “Sylvie’s Love”

Mejor actor de reparto en una serie limitada o una tvmovie

Daveed Diggs – “The Good Lord Bird”

Joshua Caleb Johnson – “The Good Lord Bird”

Dylan McDermott – “Hollywood”

Donald Sutherland – “The Undoing”

Glynn Turman – “Fargo”

John Turturro – “The Plot Against America”

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o tvmovie

Uzo Aduba – “Mrs. America”

Betsy Brandt – “Soulmates”

Marielle Heller – “The Queen’s Gambit”

Margo Martindale – “Mrs. America”

Winona Ryder – “The Plot Against America”

Tracey Ullman – “Mrs. America”