Este jueves salió a la luz la nueva canción de The Beatles, Now and Then, que reúne a los cuatro miembros de la banda de Liverpool con ayuda de la inteligencia artificial.

Originalmente, la canción había sido escrita y cantada por John Lennon a finales de los ’70. Luego, fue desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Cuando fue grabada por Lennon, la canción quedó con mala calidad, por lo que debido a los pocos avances tecnológicos de la época para arreglar el sonido, fue descartada del proyecto Anthology y entre los fans se asumió que nunca sería lanzada.

Mediante el uso de la inteligencia artificial, McCartney y Starr pudieron separar la voz y piano de Lennon e incorporar las voces e instrumentos de Paul y Ringo, además de incluir pistas grabadas por Harrison en 1995.

El sencillo, que trae de regreso por una última vez a The Beatles, está disponible en YouTube, Spotify y Apple Music.