(CNN Español) — Terry Hall, cantante principal de la banda inglesa de 2 tonos y ska revival The Specials, ha muerto.

La noticia del fallecimiento de Hall se compartió en las cuentas de redes sociales verificadas de la banda, quienes en Facebook escribieron que murió “después de una breve enfermedad”.

La publicación llamó a Hall “nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que este país haya producido”, y continuó diciendo que “su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, la el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”.

Según los informes, Hall tenía 63 años en el momento de su muerte y le sobreviven su esposa Lindy Heymann, cineasta, y sus hijos Leo y Felix Hall.

Con origen en 1977 en Coventry, Inglaterra, The Specials encontraron el éxito a finales de los 70 y principios de los 80, con su álbum debut homónimo.

La formación original de miembros incluía a Hall, quien reemplazó al vocalista Tim Strickland poco después de la formación de The Specials, junto con Jerry Dammers, Roddy “Radiation” Byers, Neville Staple, John Bradbury, Dick Cuthell y Rico Rodriguez.

The Specials son conocidos por temas que incluyen Gangsters y Ghost Town, el último de los cuales permaneció en el número 1 durante tres semanas en el Reino Unido en 1981, y pasó 10 semanas en el Top 40.

La banda, también conocida por su firme oposición a la injusticia racial, comentaba con frecuencia sobre política y reforma social en Inglaterra y más allá. “Hace cuarenta años, los Specials encarnaban el estado de la nación: siete voces como una sola de una ciudad del Reino Unido típicamente desposeída”, dice el sitio web oficial de la banda a modo de descripción.

Hall también formó las bandas Fun Boy Three en 1981 y The Colourfield en 1984, conocidas por la exitosa canción Thinking of You, antes de lanzar un par de álbumes en solitario en los años 90.

Eventualmente, reformó The Specials para una gira y nueva música en 2008 (la banda se había reunido una vez antes, en los años 90, pero Hall no fue parte de esa iteración). La alineación de Specials más reciente incluyó a Lynval Golding, Horace Panter, John Bradbury, Neville Staple, Roddy Byers y Nikolaj Torp Larsen.

En 2019, The Specials lanzó su octavo álbum de estudio Encore, que presentó el primer material nuevo con Hall como vocalista desde Ghost Town de 1981.

Las publicaciones del lunes en las redes sociales que conmemoraban a Hall concluyeron compartiendo cómo el cantante “a menudo abandonaba el escenario al final de los programas de afirmación de vida de The Specials con tres palabras… ‘Amor, amor, amor'”.